Abivax fait le point sur l'efficacité et la tolérance d'ABX464

(Boursier.com) — Abivax SA annonce qu'après 2 ans de traitement par le candidat médicament ABX464 dans la rectocolite hémorragique, 69% des patients ont atteint le stade de rémission clinique et 94% bénéficient d'une réponse clinique. Avant l'inclusion dans l'étude avec ABX464, les patients souffrant de RCH modérée à sévère étaient tous réfractaires et/ou ne répondaient pas à au moins un traitement existant.

Ces résultats confirment la bonne tolérance et l'efficacité d'ABX464 après deux ans de traitement, déjà observés au cours de l'étude d'induction et l'étude de maintenance d'un an. Nous sommes très enthousiastes à propos des résultats après deux ans d'étude de maintenance en ouvert qui fournissent une nouvelle base à nos efforts dans le développement clinique d'ABX464 pour répondre à un besoin médical important et insatisfait dans la RCH. Ces données renforcent une nouvelle fois le potentiel d'ABX464 comme traitement bien toléré et efficace administré quotidiennement par voie orale chez des patients atteints d'une rectocolite hémorragique modérée à sévère , commente le Prof. Hartmut Ehrlich, MD, Directeur Général d'Abivax.

Parmi les 32 patients traités dans le groupe actif ou placebo dans l'étude d'induction, 22 patients ont été inclus dans l'étude de maintenance de Phase 2a en ouvert à la dose de 50mg d'ABX464 administrée une fois par jour. ABX464 était bien toléré avec un bon profil de sécurité et aucun événement indésirable grave lié au traitement n'a été signalé. Par ailleurs, aucun patient n'a été retiré prématurément de l'étude en raison d'un événement indésirable au cours de cette 2e année de traitement avec ABX464.

En outre, l'étude de Phase 2b d'induction et de maintenance d'Abivax dans la RCH modérée à sévère se poursuit dans 15 pays européens, au Canada et aux Etats-Unis. L'inclusion des patients se déroule comme prévue avec 69% (159/232) des patients randomisés à ce jour dans l'étude d'induction. Le recrutement des patients devrait s'achever à la fin de cette année et la communication des premiers résultats est attendue pour le deuxième trimestre 2021.

Parmi les 85 patients qui ont terminé l'étude d'induction, un seul n'a pas poursuivi le traitement dans l'étude de maintenance au cours de laquelle les 84 patients inclus reçoivent ABX464 administré oralement à la dose de 50mg par jour. Cette étude confirme le bon profil de sécurité d'ABX464, similaire aux observations faites au cours des études cliniques précédentes. Le programme clinique dans la RCH est la priorité d'Abivax et toutes les étapes et procédures nécessaires sont en cours pour préparer les études cliniques de Phase 3.

Enfin, le recrutement des études de Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde progresse bien avec une fin d'inclusion des patients prévue avant la fin de l'année. L'étude de Phase 2b/3 chez les patients atteints du Covid-19 a été approuvée dans tous les pays européens participants ainsi qu'au Brésil, où le recrutement est en cours.

La date de fin des inclusions est prévue au cours du dernier trimestre 2020, sous réserve de l'évolution de la pandémie. Par ailleurs, conformément aux recommandations des principaux leaders d'opinion, Abivax prévoit de conduire une étude "pivot" de Phase 2b/3 dans la maladie de Crohn, le recrutement devant débuté au début de l'année 2021.