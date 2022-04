Abivax : excellents résultats d'efficacité et de tolérance après un an de traitement dans l'étude de maintenance de phase 2b d'ABX464

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, rapporte aujourd'hui d'excellents résultats cliniques obtenus sur 217 patients ayant terminé un an de traitement quotidien de 50 mg d'ABX464 par voie orale dans l'étude de maintenance de phase 2b en ouvert. Ces données confirment le potentiel d'ABX464 à maintenir et à améliorer les résultats cliniques au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance.

Le Professeur William Sandborn, M.D., Université de California San Diego School of Medicine et co-fondateur et Directeur médical de Shoreline Biosciences, CA, États-Unis, dit : "Les données de ces patients traités pendant un an au cours de l'étude de maintenance de phase 2b valident nos précédentes observations positives faites pendant la phase 2a avec ABX464. Actuellement, beaucoup de patients ne répondent pas ou cessent de répondre aux traitements disponibles. Ces résultats sont encourageants et montrent qu'ABX464 a la capacité d'induire une efficacité à court terme et, ce qui est encore plus important, de la maintenir et de l'améliorer à long terme chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Le bon profil de tolérance observé dans la phase 2b est également très encourageant."