Abivax : est financée jusqu'au début 2021

Crédit photo © Abivax

(Boursier.com) — Au terme du 1er semestre, le résultat opérationnel d'Abivax est de -14,6 millions d'euros (-17,2 ME constatés au 30 juin 2019), ce qui reflète principalement la baisse des investissements retenus en R&D (1,5 ME).

Au 30 juin 2020, le nombre total d'employés était stabilisé à 26. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 2,8 ME (17% du total des charges d'exploitation) contre 2,3 ME (13%) en juin 2019. Les dépenses de R&D s'élèvent à 13,5 ME (15 ME constatés au 30 juin 2019), en baisse principalement avec la crise sanitaire et la fermeture des laboratoires. Les coûts en R&D ont été majoritairement investis dans le développement d'ABX464 pour des indications inflammatoires (92% du total des dépenses en R&D).

Les revenus de 1,6 ME sont liés au paiement de la première étape achevée dans le cadre de l'accord avec Bpifrance pour le financement du projet Covid-19.

Le Crédit d'Impôt Recherche 2020 devrait être limité, du aux paiements d'étape de la Bpifrance en 2020 liés au projet Covid-19, réduisant la base des dépenses R&D éligibles. Par conséquent, aucun revenu n'a été enregistré au 30 juin, contrairement au 30 juin 2019 (3,8 ME).

Le résultat du semestre est une perte de -15,4 ME (-14,2 ME au 1er semestre 2019).

La trésorerie au 30 juin 2020 s'élève à 12,1 ME (9,8 ME fin 2019).

La société est actuellement financée jusqu'au début 2021, sur la base des hypothèses suivantes :

- la planification des besoins R&D croissants ;

- l'exercice du solde de la ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux pour 11 ME (hypothèse de cours à 20 euros) ;

- le versement à venir du 2e paiement d'étape du financement Covid-19 de Bpifrance à hauteur de 7,9 ME avant la fin de l'année.