Abivax : du potentiel à revendre ?

Abivax : du potentiel à revendre ?









(Boursier.com) — Abivax bénéficie ce jour d'une initiation de couverture particulièrement favorable de Bryan, Garnier & Co. L'intermédiaire a entamé son suivi avec une opinion positive et une fair value de 37,5 euros. "Nous nous attendons à ce qu'Abivax constitue l'un des sujets les plus chauds dans l'espace biotech en 2020", lance Bryan, Garnier, qui considère qu'il y a une probabilité significative que la compagnie soit en mesure de signer un accord historique dans le domaine de l'inflammation (rectocolite hémorragique), son principal actif ABX464 ayant démontré en phase IIA une activité jugée très prometteuse dans sa principale indication, ainsi qu'un très bon profil de sécurité. Le traitement est maintenant embarqué dans une phase IIB et les premiers résultats sont attendus en fin d'année 2020. "Le moment est venu pour Abivax de considérer une extraction de valeur d'ABX464 soit par un partenariat avec une grande compagnie pharmaceutique qui développera son potentiel sur tous les marchés possibles, soit en vendant la totalité de la compagnie dans la mesure où ABX464 en représente la majeure partie...