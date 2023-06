Abivax : du nouveau aux Ressources Humaines

(Boursier.com) — Abivax SA annonce la nomination d'Ida Hatoum en tant que Directrice des Ressources Humaines. Elle sera chargée de diriger la stratégie de croissance d'Abivax aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe, visant à ce que la société dispose du personnel approprié pour mener à bien son programme clinique de phase 3 d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, ainsi qu'ultérieurement l'accès au marché et la commercialisation de son candidat médicament, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Ida Hatoum sera basée au sein de la filiale d'Abivax établie sur la côte Est aux États-Unis.

Ida Hatoum dispose de plus de 15 ans d'expérience et d'une grande expertise en matière de recrutement et de formation des talents et elle a occupé différents postes à haute responsabilité dans le domaine des ressources humaines au sein de l'industrie biopharmaceutique. Avant de rejoindre Abivax, Ida Hatoum était Senior Vice President et Head of People Talent and Culture chez CinCor Pharma, où elle a géré et dirigé avec succès la stratégie de recrutement et la conception organisationnelle de l'entreprise pendant une période de forte croissance.