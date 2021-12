Abivax : des résultats prometteurs pour l'étude de phase 1/2 d'ABX196

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Abivax SA communique les résultats de son étude de phase 1/2 d'ABX196. Ils démontrent une bonne tolérance ainsi que des signaux de bénéfice clinique prometteurs. Dans cet essai, des patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) ayant déjà reçu des prétraitements importants ont été traités avec ABX196 en association avec le nivolumab, un inhibiteur de point de contrôle, incluant des patients préalablement exposés à des inhibiteurs de point de contrôle.

Ces résultats soutiennent la poursuite du développement clinique d'ABX196 dans le cadre du traitement du CHC.

Retenu pour le Congrès de l'ASCO

En outre, la Société annonce que son abstract scientifique sur les résultats de la phase d'escalade de dose de cette étude avec ABX196 a été sélectionné pour la présentation d'un poster lors du congrès internationalement reconnu, le " 2022 Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI Cancers Symposium) ", qui se tiendra du 20 au 22 janvier 2022 à San Francisco (Etats-Unis). Le congrès de l'ASCO GI Cancers Symposium est l'une des plus importantes conférences internationales pour présenter et échanger sur les avancées les plus récentes, les plus innovantes et les plus prometteuses dans la recherche pour le traitement des cancers de la sphère digestive. Il est organisé chaque année par l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), la principale organisation mondiale de recherche sur le cancer.

Conformément à la politique officielle d'embargo de l'ASCO, les données cliniques et les conclusions détaillées de l'abstract seront publiées à partir du 18 janvier 2022. Abivax rendra les résultats de l'étude clinique publiquement disponibles dès que l'embargo aura été officiellement levé.

Etude en cours de phase 1/2 d'ABX196

L'essai clinique de phase 1/2 chez des patients souffrant de carcinome hépatocellulaire est en cours au Scripps MD Anderson Cancer Center à San Diego et au MD Anderson Cancer Center à Houston, deux centres américains d'excellence en oncologie. Dans cette étude, ABX196, un agoniste des lymphocytes T Natural Killer invariants (iNKT), est administré en association avec le nivolumab (Opdivo, Bristol Myers Squibb) afin d'évaluer la tolérance et l'effet potentiellement bénéfique de ce traitement combiné.

Des patients ne répondant pas aux inhibiteurs de point de contrôle sont inclus dans cet essai qui consiste en deux phases : une phase d'escalade de doses puis une phase d'extension.

Compte tenu de ces premiers résultats, Abivax évalue actuellement les prochaines étapes du développement clinique d'ABX196 dans le CHC, en prenant également en considération la disponibilité des moyens financiers nécessaires ou l'opportunité de conclure un accord de licence.