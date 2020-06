Abivax : des nouvelles avancées pour l'essai miR-AGE

Abivax : des nouvelles avancées pour l'essai miR-AGE









(Boursier.com) — La société de biotechnologie Abivax SA présente les avancées sur ses réalisations ainsi que sur ses développements cliniques et financiers récents.

Abivax annonce également l'adoption des résolutions présentées lors de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle qui s'est tenue le 19 juin.

L'essai miR-AGE sera mené au Brésil

L'agence réglementaire de la santé brésilienne (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a autorisé l'essai miR-AGE, conduit de manière randomisée, en double aveugle et contrôlée contre placebo chez des patients COVID-19 à risque élevé. L'étude, déjà approuvée en France et en Allemagne, sera désormais menée au Brésil, où le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter rapidement. En étendant l'étude miR-AGE au Brésil, un des pays où la pandémie est la plus active actuellement, nous espérons offrir une option thérapeutique efficace pour le traitement des patients COVID-19 à risque élevé. Nous avons également initié les procédures d'autorisation réglementaire dans d'autres pays d'Amérique latine qui sont fortement touchés par la propagation rapide de la pandémie. Par ailleurs, le recrutement des patients avance conformément à nos attentes dans nos autres essais cliniques avec ABX464, à savoir les Phase 2b dans la rectocolite hémorragique et les Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que pour notre essai de Phase 1/2 avec ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire mené aux Etats-Unis , dit le Pr Hartmut Ehrlich, Directeur Général d'Abivax.

L'autorisation de l'essai a également été accordée par l'agence réglementaire britannique (MHRA) ainsi que par l'agence réglementaire italienne (AIFA) et l'autorisation pour l'Espagne est attendue à brève échéance.

Soutien financier et PGE

En ce qui concerne la situation financière de la société, les accords finaux avec Bpifrance, la banque publique française d'investissement, ont été signés suite à la sélection de six projets de développement d'un traitement efficace contre le COVID-19 par le gouvernement français.

Ces projets sont financés pour un montant total de 78 millions d'euros, dont un financement non-dilutif de 36 ME est accordé à Abivax au titre de l'essai COVID-19 de Phase 2b/3 d'ABX464 (miR-AGE) chez 1.034 patients ainsi que pour financer l'augmentation de la production d'ABX464, les dépenses de développement supplémentaires liées à d'autres études d'ABX464 pour le dépôt potentiel des demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Abivax a également annoncé récemment avoir obtenu un financement non-dilutif de 5 ME de la Société Générale sous forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE).

Nous sommes fiers que la molécule ABX464 d'Abivax ait été sélectionnée par le gouvernement français comme l'un des candidats médicaments prometteurs pour traiter le COVID-19. Nous tenons à remercier Bpifrance, le Secrétariat Général pour l'Investissement (SGPI) et le gouvernement français pour leur réactivité et leur soutien. Même si nous sommes confiants qu'ABX464 peut avoir un impact positif en réduisant la gravité des séquelles de COVID-19, nous restons prudents concernant le succès potentiel de l'essai miR-AGE, tenant compte de la complexité du traitement des malades atteints de COVID-19. Faire avancer le développement d'ABX464 dans les maladies inflammatoires chroniques reste la priorité de l'entreprise , déclare le Dr Philippe Pouletty, Président du Conseil d'Administration d'Abivax. Didier Blondel, Directeur Financier d'Abivax, ajoute : Avec la signature officielle des contrats avec Bpifrance et le prêt récemment accordé par la Société Générale, la trésorerie d'Abivax permettra de financer l'intégralité des objectifs de l'entreprise et des plans de développement actuels jusqu'au début de 2021. Désormais, nous nous concentrons sur des options de financement supplémentaires à long terme et non-dilutives , commente

Retour d'Assemblée générale

De plus, Abivax a tenu son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle le 19 juin, à huis clos, sous la présidence du Dr Philippe Pouletty (Président du Conseil d'Administration), sans la présence physique des actionnaires en raison des exigences de distanciation sociale dues au COVID-19.

L'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration a été adopté, y compris la politique de rémunération applicable au Directeur général et aux administrateurs. Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible sur le site Web de la société.