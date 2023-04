Abivax : de la trésorerie jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — En 2022, Abivax réalise un résultat opérationnel de -56,6 millions d'euros (-42,6 ME constatés au 31 décembre 2021), reflètant l'augmentation des investissements en R&D (-1,5 ME) et des frais généraux et administratifs (-3 ME). L'écart résiduel s'explique par un revenu Bpifrance non récurrent réalisé en 2021 lié au programme Covid-19 mené avec obefazimod (+9,6 ME).

Les dépenses de R&D s'élèvent à -48,7 ME (-1,5 ME par rapport aux -47,2 ME en 2021). Les frais généraux et administratifs s'élèvent à -8 ME en 2022 (14,1% du total des charges d'exploitation), contre -5 ME en 2021. Au 31 décembre 2022, le nombre total d'employés était de 22 et a légèrement baissé par rapport à 2021.

La perte exceptionnelle de -13,9 ME pour 2022 résulte principalement de la dépréciation complète d'ABX196 suite à la décision de suspendre le programme.

La trésorerie est de +26,9 ME à la fin de 2022 (à +60,7 ME en 2021). La consommation de trésorerie de la société s'élève à -7,3 ME par mois en 2022 (-5,5 ME en 2021).

La société a réalisé avec succès une levée de fonds en septembre 2022 (montant brut de +49,2 ME, montant net de +46 ME, après déduction des frais de transaction), composée d'une augmentation de capital de +46,2 ME et d'une émission de certificats de royalties de +2,9 ME ; de plus, la société a réalisé une autre augmentation de capital sursouscrite de 130 ME au prix du marché en février 2023 (montant net de 123 ME, après déduction des frais de transaction).

A ce jour, Abivax est financée jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024. Les besoins de financement prévus d'Abivax sont fondés sur les coûts du programme de phase 3 en cours d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, ainsi que sur les coûts opérationnels de la société, tels qu'ils sont planifiés et évalués à ce jour. Abivax a prévu d'évaluer et de planifier ces coûts complémentaires, et communiquera au marché ses projections de besoins de financement de façon régulière. Il n'est pas envisagé que l'impact potentiel de ces coûts complémentaires puisse affecter de façon matérielle l'horizon actuel trésorerie de la société.