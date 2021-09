Abivax communique fait le point sur la stratégie de développement d'ABX464

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, aujourd'hui fait le point sur sa stratégie de développement de sa molécule phare ABX464 dans la RCH et communique des données supplémentaires soutenant les premiers résultats positifs de la phase 2b récemment annoncés. Les dernières analyses supplémentaires confirment et renforcent l'efficacité et la bonne tolérance d'une administration quotidienne d'ABX464 par voie orale après 16 semaines, déjà observées après le traitement d'induction de 8 semaines.

Le Professeur Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., qui dirige le Centre des MICI de l'Hôpital Universitaire de Louvain en Belgique et Investigatrice Principale de l'étude, dit : "Ces nouvelles données complètent les observations prometteuses de l'étude de phase 2b d'ABX464 dans la RCH communiquées en mai dernier. La cohérence entre les données après 8 et 16 semaines de traitement est très rassurante en termes d'efficacité durable et de bonne tolérance d'ABX464. Ces observations sont encore renforcées par les nouveaux résultats encourageants de l'étude de maintenance de phase 2a après trois ans de traitement continu. Nous sommes impatients de nous concentrer désormais sur la mise en oeuvre du programme international de phase 3 dans la RCH pour le traitement des patients qui souffrent de cette maladie invalidante et qui sont en attente de nouvelles options thérapeutiques bien tolérées et efficaces à long terme."

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, ajoute : "Outre son administration facile par voie orale une fois par jour, son efficacité rapide et durable ainsi que son bon profil de tolérance, l'analyse récente des données a également démontré une fois de plus la particularité du nouveau mécanisme d'action d'ABX464. Le mécanisme d'action de cette petite molécule se démarque fortement des médicaments actuels ainsi que des traitements en développement dans le domaine des maladies inflammatoires. A présent, Abivax se prépare aux consultations à venir avec les principales agences réglementaires afin de discuter du programme d'études de phase 3 dans la RCH ainsi que de la stratégie globale de développement clinique d'ABX464. Nous attendons le retour de la FDA d'ici la fin de l'année."