Abivax : changement dans la gouvernance

(Boursier.com) — Abivax annonce une transition au sein de la présidence de son Conseil de d'administration. Le Dr Philippe Pouletty, fondateur d'Abivax et Président du Conseil d'administration depuis sa création en 2013, a informé le Conseil de sa volonté de consacrer dorénavant son activité à d'autres projets, incluant des sociétés cotées, et de ne plus vouloir assurer désormais ses responsabilités de Président. En conséquence, le Dr Philippe Pouletty a informé le Conseil d'administration de sa décision de démissionner de son poste de Président, à effet immédiat. Toutefois, après de nombreuses années pendant lesquelles il a dirigé le Conseil d'administration, le Dr Pouletty continuera à accompagner le développement de la Société en tant que membre du Conseil d'administration.

Le Dr Pouletty indique : "Je suis fier qu'Abivax soit une des rares entreprises de biotechnologie en Europe dont le candidat médicament, obefazimod (ABX464), entre actuellement dans des études cliniques de phase 3 afin de répondre aux besoins médicaux majeurs dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques. Traduire des innovations radicales, provenant d'excellentes recherches universitaires, en médicaments pour le bénéfice des patients a toujours été mon objectif majeur. Je suis convaincu que sous sa nouvelle présidence, Abivax poursuivra ses activités avec succès".

Jusqu'à la nomination d'un nouveau Président permanent indépendant, Mme Corinna zur Bonsen-Thomas, membre indépendante du Conseil d'administration d'Abivax, assurera le rôle de présidente par intérim. Elle a plus de 30 ans d'expérience de management de haut niveau, et a occupé différents postes de Vice-Président à l'échelle internationale dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des dispositifs médicaux, ainsi que dans des startups de santé numérique. Elle est co-fondatrice et PDG de RetInSight, une entreprise spécialisée dans le secteur de la santé numérique, et a plus de 15 ans d'expérience en tant que membre de Conseils d'administration. Mme zur Bonsen-Thomas est membre du Conseil d'administration d'Abivax depuis 2017.