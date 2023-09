Abivax : bientôt cotée au Nasdaq

(Boursier.com) — Abivax SA a déposé le document d'enregistrement Form F-1 auprès de l'US Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) représentant des actions ordinaires aux Etats-Unis (Offre aux US) et un placement concomitant de ses actions ordinaires en Europe et dans d'autres pays en dehors des Etats-Unis (Placement Européen et, avec l'offre aux US, l'offre globale).

Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre globale seront émis par la société.

Le nombre d'actions émises et la fourchette de prix de l'offre globale n'ont pas encore été déterminés.

Abivax a procédé à une demande d'admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole 'ABVX'. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur Euronext Paris sous le symbole 'ABVX'.

Morgan Stanley et Leerink Partners agiront en qualité de coordinateurs globaux conjoints pour l'offre globale.