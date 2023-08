Abivax : bien orienté

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Abivax s'adjuge 1,8% à 17,3 euros ce mardi à Paris. A la suite de l'obtention d'un financement pouvant atteindre 150 ME dans le cadre de deux opérations de financements structurés, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 30 euros. Les résultats du programme de phase III d'obefazimod sont attendus fin 2024 pour la partie induction et fin 2025 pour la partie maintenance. Au global, le programme qui consiste en deux études d'induction et une étude de maintenance inclura 1 200 patients atteints de RCH modérée à sévère, naïfs ou réfractaires aux thérapies avancées. Le critère d'évaluation principal sera la rémission clinique évaluée selon Score Mayo Modifié à 8 semaines pour la phase d'induction et à 44 semaines pour la phase de maintenance, détaille le broker. Ce dernier est convaincu par les bénéfices cliniques qu'apportent obefazimod aux patients atteints de RCH suite aux excellents résultats de phase IIb obtenus lors de la phase d'induction et de maintenance, qui viennent dérisquer en partie la phase III.