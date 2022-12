Abivax : approbation de la FDA pour le plan de développement pédiatrique avec obefazimod

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Abivaxa annoncé que l'agence réglementaire américaine, la FDA, a donné son accord au plan d'étude pédiatrique initial (iPSP) pour le développement clinique d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) chez les enfants de 2 à 17 ans.

" L'accord de la FDA sur le plan de développement pédiatrique d'obefazimod dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est une étape importante pour Abivax afin d'établir une approche globale et cohérente qui inclut la population de patients adultes ainsi que les enfants et les adolescents souffrant de ces maladies. La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn se déclarent souvent à un jeune âge et peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie ainsi que sur la santé et le bien-être général des enfants et des adolescents. Avec obefazimod, Abivax s'engage à mettre à disposition une option thérapeutique efficace pour ces jeunes patients ", explique le Professeur Hartmut J. Ehrlich, CEO d'Abivax.

Obefazimod est actuellement testé dans un programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique avec un premier patient inclus aux États-Unis le 11 octobre 2022. 1.200 patients atteints de RCH modérée à sévère à travers 36 pays seront inclus dans ce programme pivotal de phase 3 qui comprend deux études d'induction et une étude de maintenance. Ce programme vise à confirmer le potentiel d'obefazimod à maintenir et à améliorer les résultats cliniques au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance, comme cela a déjà été démontré lors des essais cliniques de phase 2a et de phase 2b menés précédemment chez les patients souffrant de RCH modérée à sévère.