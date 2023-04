Abivax annonce les résultats d'efficacité et de tolérance d'Obefazimod

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, rapporte aujourd'hui ses résultats cliniques obtenus sur 164 patients ayant terminé deux ans de traitement quotidien de 50 mg d'obefazimod par voie orale dans l'étude de maintenance de phase 2b en ouvert.

Ces données confirment le potentiel d'obefazimod à maintenir et à améliorer les résultats cliniques au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance adapté à l'utilisation au long cours du candidat-médicament.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, dit : "Ces résultats après deux ans sont une nouvelle confirmation du potentiel d'obefazimod à rapidement induire l'efficacité et, ce qui est encore plus important, de la maintenir à long terme chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère", et le Dr. Sheldon Sloan, M.D., M. Bioethics, Directeur Médical d'Abivax, ajoute : "Les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, comme la RCH, ont souvent du mal à trouver un traitement adapté. Par conséquent, les besoins médicaux non satisfaits restent élevés étant donné qu'une part importante de patients atteints de RCH ne répondent pas ou cessent de répondre aux thérapies actuellement disponibles au cours de la première année de traitement. Pour cela, l'ensemble de l'équipe Abivax reste très motivé afin de rendre disponible notre candidat-médicament le plus rapidement possible pour les patients souffrant de la RCH. Nous pensons qu'obefazimod a le potentiel de changer la façon de traiter les patients en contrôlant cette maladie dans la durée."