Abivax annonce la présentation de quatre abstracts sur obefazimod dans la rectocolite hémorragique

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la présentation de quatre abstracts scientifiques sur son principal candidat médicament, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH) lors du 19e congrès de la European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) qui se tiendra du 21 au 24 février 2024, à Stockholm, Suède.

"Nous sommes ravis que les quatre abstracts que nous avons soumis aient été acceptés pour des présentations lors du congrès de l'ECCO. Nous sommes impatients d'échanger avec la communauté scientifique et les experts du domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui seront présents à cette conférence", a déclaré Sheldon Sloan, M.D., M. Bioethics, Directeur médical d'Abivax. "Le congrès de l'ECCO nous offre une excellente plateforme pour présenter nos nouvelles données et pour continuer à faire connaître d'avantage le mécanisme d'action unique d'obefazimod, dont les données générées indiquent qu'il exerce son activité anti-inflammatoire en stabilisant la réponse immunitaire chez les patients atteints de rectocolite hémorragique."

Abivax organisera également un symposium scientifique intitulé "Expanding the Armamentarium: Emerging MOAs for Treating Ulcerative Colitis" (Élargir l'arsenal thérapeutique : Nouveaux mécanismes d'action dans le traitement de la rectocolite hémorragique), le 23 février 2024, à 07h15-08h15 CET qui se tiendra dans la salle A12 et avec la participation du Pr Bruce Sands, M.D., M.S. (États-Unis) et du Pr Raja Atreya, M.D., (Allemagne).