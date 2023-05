Abivax : AG en vue

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 5 juin 2023 à 10 heures (heure de Paris) dans les locaux du cabinet Dechert (Paris) LLP, situés au 22 rue Bayard à Paris (75008).

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur site Internet de la Société.