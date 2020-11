Abivax : achève le recrutement pour son étude d'induction de Phase 2b avec ABX464

Abivax : achève le recrutement pour son étude d'induction de Phase 2b avec ABX464









(Boursier.com) — Abivax SA a achevé le recrutement pour son étude d'induction de Phase 2b avec son candidat médicament phare ABX464 pour le traitement des patients atteints de la rectocolite hémorragique modérée à sévère (RCH). Cette étude a surpassé les taux de recrutement standard dans la RCH durant la pandémie de Covid-19, en combinant l'expérience, les relations et les données générées par de nombreuses études dans la RCH avec des solutions de recrutement innovantes. L'inclusion des 232 patients ciblés a été achevée plus rapidement que prévu, avec un impact minimal de la pandémie de Covid-19 sur le rythme du recrutement.

Les premiers résultats de la Phase 2b d'induction dans la RCH, conduite dans 15 pays européens, au Canada et aux Etats-Unis, sont attendus au cours du 2e trimestre 2021.

L'achèvement du recrutement de la Phase 2b d'induction dans la rectocolite hémorragique d'ABX464, notre candidat médicament phare, est une étape majeure pour Abivax. Nous sommes très heureux de l'inclusion rapide des patients dans cette étude, malgré la pandémie de Covid-19 , dit Paul Gineste, Pharm D., VP des Opérations Cliniques d'Abivax, qui poursuit : Nous sommes impatients d'obtenir les premiers résultats que nous attendons pour le 2e trimestre 2021 . Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, Directeur Général d'Abivax, ajoute : Avec des ressources financières qui s'élèvent à 84 ME, obtenus au cours de ces 6 derniers mois, Abivax est en mesure de faire avancer très rapidement ABX464 vers une étude pivotale de Phase 2b/3 dans la maladie de Crohn ainsi que vers la préparation de la Phase 3 dans la rectocolite hémorragique. Avec ABX464 comme nouvelle thérapie, qui a démontré une efficacité durable et un bon profil de tolérance lors des études précédemment conduites, nous espérons pouvoir réellement améliorer le traitement et la qualité de vie des patients souffrant des conséquences dévastatrices des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ainsi que d'autres maladies inflammatoires chroniques .

Le premier patient a été inclus dans l'étude de Phase 2b d'induction dans la RCH modérée à sévère (ABX464-103) en août 2019. En parallèle, Abivax a initié une étude de maintenance en ouvert à long terme (ABX464-104), dans laquelle les patients ayant terminé l'étude d'induction peuvent continuer le traitement afin d'évaluer plus encore les effets à long terme du profil de tolérance ainsi que de l'efficacité d'ABX464. A ce jour, 130 des 132 patients qui ont terminé l'étude d'induction ont été inclus dans l'étude de maintenance qui a été prolongée pour une deuxième année.

Où en sont les autres essais cliniques d'Abivax ?

L'étude de Phase 2a d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde avance comme prévu avec les premiers résultats de l'étude d'induction attendus au cours du 2e trimestre 2021.

L'essai clinique de Phase 2b/3 d'ABX464 chez les patients atteints de Covid-19 est en cours en Europe et en Amérique latine avec les premiers résultats prévus pour le 1er trimestre 2021, en fonction de l'évolution de la pandémie.

L'étude de Phase 1/2 avec le 2e candidat médicament d'Abivax, ABX196, dans le carcinome hépatocellulaire, conduite aux Etats-Unis, progresse également malgré un environnement Covid-19 défavorable.