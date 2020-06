Abivax a obtenu un PGE de 5 ME

(Boursier.com) — Abivax a obtenu un prêt garanti par l'Etat français (PGE) de 5 millions d'euros versé par la Société Générale. Ce prêt a une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25% et une option d'extension de 5 ans.

Au-delà des 36 millions d'euros octroyés par Bpifrance, ce financement de 5 millions d'euros étend la trésorerie de la société jusqu'au début de 2021. " À court terme, pour pouvoir réaliser l'intégralité de nos objectifs et pour maintenir nos plans et délais de développement, Abivax vise à obtenir au moins 30 millions d'euros de financement supplémentaire. Nous entretenons des discussions régulières avec un certain nombre de parties prenantes pour évaluer ces possibilités de financement supplémentaires, pour lesquelles nous continuons à nous concentrer sur des options non-dilutives ", précise le Directeur Financier d'Abivax.

Abivax confirme au passage se préparer à inclure le premier patient de son étude COVID-19 avec ABX464. Cette étude est menée en Europe ainsi qu'au Brésil et possiblement dans d'autres pays en Amérique latine, où la pandémie n'a pas encore atteint son pic