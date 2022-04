Abivax : +5% après les annonces

(Boursier.com) — Abivax monte de plus de 5% à 23,25 euros ce jeudi, alors que la société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer a rapporté d'excellents résultats cliniques obtenus sur 217 patients ayant terminé un an de traitement quotidien de 50 mg d'ABX464 par voie orale dans l'étude de maintenance de phase 2b en ouvert. Ces données confirment le potentiel d'ABX464 à maintenir et à améliorer les résultats cliniques au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance.

"De très bons résultats cliniques pour ABX-464 qui viennent confirmer la tolérance et l'efficacité de ce dernier à long terme" commente Portzamparc qui rappelle que l'étude clinique de phase III dans la RCH est en cours de préparation et devrait débuter dès le T3 2022. "Concernant la nouvelle acquisition, nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour le moment pour évaluer le potentiel impact sur la valorisation" poursuit l'analyste qui vise un cours de 38,40 euros en restant acheteur sur le dossier.