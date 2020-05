Abivax : 36 ME de financement non-dilutif de Bpifrance pour le programme ABX464-Covid-19

Abivax : 36 ME de financement non-dilutif de Bpifrance pour le programme ABX464-Covid-19









(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, annonce que Bpifrance (Copil ; SGPI) a approuvé un financement non-dilutif de 36 millions d'euros (20,1 millions de subvention et 15,9 millions d'avance remboursable en cas de succès du projet) pour l'essai de Phase 2b/3 d'ABX464 chez des patients atteints de COVID-19 ainsi que pour l'augmentation de la production et les coûts supplémentaires du programme clinique et du développement d'ABX464.

Le Dr Philippe Pouletty, Président du Conseil d'Administration d'Abivax et Directeur Général de Truffle Capital, a indiqué : "Nous sommes heureux d'annoncer l'accord d'un financement non-dilutif de 36 millions d'euros pour financer l'étude de Phase 2b/3, miR-AGE, ainsi que le programme de développement pharmaceutique et clinique d'ABX464, afin de pouvoir offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients atteints du COVID-19. Nous tenons à remercier Bpifrance, le Secrétariat Général pour l'Investissement et leurs équipes remarquables qui ont travaillé sans relâche avec Abivax pour accélérer leur évaluation détaillée du projet et leur processus de décision. Nous remercions également l'ANSM, le comité d'éthique, les cliniciens et nos partenaires qui se sont joints à cet effort particulier. Notre objectif est maintenant de conduire l'essai miR-AGE avec ABX464 chez 1 034 patients aussi rapidement que possible. Sous réserve d'obtenir des résultats positifs et les autorisations de mise sur le marché, nous lancerons sans délai une production suffisante d'ABX464."