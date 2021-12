Abionyx : succès de l'augmentation de capital en numéraire par placement privé au prix de 3,60 euros par action

(Boursier.com) — Abionyx , société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital en numéraire par placement privé pour un montant de 4,2 millions d'euros au prix de 3,60 euros par action.

Ce succès conditionne la réalisation de l'apport à la société de 100% du capital d'IRIS Pharma holding qui détient 100% d'Iris Pharma, l'un des leaders spécialisés dans la recherche préclinique et clinique sous contrat dans le domaine de l'ophtalmologie, apport qui sera entièrement rémunéré par l'émission d'actions nouvelles ABIONYX au prix fixé de 3,60 euros par action.

Cyrille Tupin, Directeur Général d'Abionyx Pharma, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui le succès de notre augmentation de capital de 4,2 millions d'euros, qui conditionne la réalisation de l'opération d'apport d'Iris Pharma, l'un des leaders spécialisés dans la recherche préclinique et clinique sous contrat dans le domaine de l'ophtalmologie. La plupart des investisseurs historiques ont choisi de renforcer leur investissement dans ABIONYX Pharma, témoignant ainsi de leur confiance dans les perspectives prometteuses de nos thérapies innovantes dans les maladies rénales et ophtalmologiques, et dans le plein succès du rapprochement avec IRIS Pharma. Je tiens à remercier également nos nouveaux actionnaires, entrepreneurs et family offices de nouvelle génération pour leur soutien dans cette opération stratégique inédite, créatrice de valeur boursière avec dilution modérée, qui donnera naissance à une biotech innovante de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à la première et nouvelle classe de biomédicaments issue de la bio-HDL ".