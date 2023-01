Abionyx : résultats positifs pour le CER-001

(Boursier.com) — Abionyx , dont le cours de bourse est suspendu ce jour, annonce que l'essai clinique pilote de phase 2a évaluant CER-001, "la seule apoA-I recombinante naturelle", comme traitement des patients septiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë (IRA), a atteint les critères d'évaluation primaires et secondaires. Il n'existe aucun traitement approuvé pour les patients septiques dans le monde, rappelle le groupe.

L'étude RACERS a porté sur 20 patients souffrant d'une septicémie à bactéries Gram négatif et présentant un risque élevé de lésion rénale aiguë en raison de niveaux élevés d'activité endotoxinique et d'un déclin de la fonction d'un ou de plusieurs organes. Les patients ont reçu soit un traitement standard seul, soit en combinaison avec l'un des trois schémas posologiques de CER-001 (cinq patients par groupe). L'objectif principal de cette étude pilote était d'examiner si l'utilisation de CER-001 à différentes doses, en combinaison avec le traitement standard, est sûre et efficace, offrant ainsi une nouvelle stratégie potentielle pour traiter les patients septiques, réduire la réponse inflammatoire à l'endotoxine et prévenir la progression vers l'IRA selon les critères KDIGO ("Kidney Disease : Improving Global Outcomes"), ainsi que la sécurité et la tolérance des schémas posologiques afin de sélectionner la dose optimale de CER-001.

L'une des caractéristiques métaboliques des infections bactériennes (comme le sepsis) ou virales (comme le sars-Cov-2) est la forte diminution des lipoprotéines circulantes, et en particulier de la lipoprotéine de haute densité (HDL) avec sa principale protéine l'apolipoprotéine A-I (apoA-I).

Le rationnel d'Abionyx était de restaurer, en utilisant le CER-001, les niveaux d'apoA-I pour rétablir toute la fonctionnalité de ce biomarqueur individualisé conduisant à un bénéfice potentiel dans la pathologie du sepsis.

L'étude RACERS a montré pour la première fois dans un essai pilote sur l'Homme que le rétablissement d'un taux normal d'apoA-I par perfusion de CER-001 induit une réduction rapide et soutenue des niveaux d'endotoxines, et une réduction conséquente de la cascade inflammatoire par rapport au traitement standard de référence seul. Les biomarqueurs endothéliaux ont démontré un effet protecteur significatif de CER-001, ainsi que plusieurs tendances à la réduction du nombre de jours de soins intensifs, à un besoin moindre de suppléance des organes et à une amélioration de la survie à 30 jours.

Michael Davidson, Dr., Président du comité scientifique, a conclu : " Les résultats impressionnants de cette étude de phase 2a confirment que CER-001 présente un fort potentiel pour le traitement du sepsis et d'autres maladies inflammatoires aiguës et sévères. Ces résultats sont cohérents avec les résultats précédemment publiés concernant des patients atteints de COVID-19 et ouvrent un nouveau chapitre du développement de CER?001 dans le domaine du traitement à court terme des affections aiguës".

La sécurité et l'efficacité observées dans RACERS étaient généralement conformes aux données historiques, y compris les résultats cliniques de CER-001 dans Covid-19 qui ont été publiés récemment dans la revue scientifique 'Frontiers in Medicine' en septembre 2022.

L'utilisation potentielle de CER-001 chez les patients septiques est en cours de développement clinique. "Ces données seront discutées avec les autorités réglementaires, en commençant par l'Europe mais aussi les États-Unis dans le courant de l'année, afin de concevoir une stratégie de développement clinique et réglementaire appropriée pour cet état pathologique pour lequel il n'existe actuellement aucune option thérapeutique", ajoute Abionyx.