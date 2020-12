Abionyx Pharma : une nouvelle opportunité pour l'utilisation du CER-001 dans le traitement des maladies rénales

Abionyx Pharma : une nouvelle opportunité pour l'utilisation du CER-001 dans le traitement des maladies rénales









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biotech toulousaine Abionyx Pharma annonce la publication dans la revue Metabolism d'un ensemble de données expérimentales démontrant que le CER-001 améliore le profil lipidique et la fonction rénale dans un modèle de maladie rénale représentatif du déficit en LCAT (lécithine-cholestérol acyltransférase).

Le CER-001 est un mimétique des HDL préalablement testé dans différentes conditions pathologiques, mais pas dans un modèle de maladie rénale avant les Autorisations Temporaires d'Utilisation nominatives d'Abionyx Pharma. Dans un modèle murin génétiquement modifié de déficience en LCAT, le CER-001 a eu des effets bénéfiques non seulement sur le profil lipidique mais aussi sur la fonction rénale, en réduisant le rapport albumine/créatinine urinaire et en rétablissant la teneur en nestine et néphrine dans le glomérule.

Cette publication dans une revue de référence dans le domaine du métabolisme nous encourage à poursuivre l'exploration de l'effet du CER-001. L'élimination des lipides du rein d'animaux auxquels on a injecté de la LpX, un modèle expérimental de déficience en LCAT, constitue une avancée majeure. Les résultats sont cohérents et soutiennent réellement un effet bénéfique du CER-001 sur le rein, l'organe le plus touché par la déficience en LCAT chez l'homme , déclare le Dr Laura Calabresi, professeur de pharmacologie à l'Université de Milan, département des sciences pharmacologiques et biomoléculaires.

En synthèse, trois résultats majeurs ont émergé de cette étude :

1) Le traitement avec le CER-001 améliore la dyslipidémie, en réduisant les triglycérides plasmatiques et en augmentant les niveaux de HDL

2) Plus important encore, le traitement par CER-001 améliore la fonction rénale dans un modèle murin atteint d'une maladie rénale ultra-rare, en réduisant l'albuminurie urinaire et en restaurant la fonctionnalité des podocytes

3) Ces données constituent la base de l'utilisation potentielle du CER-001 dans d'autres maladies rénales.

Ces nouvelles données donnent une nouvelle opportunité pour l'utilisation du CER-001 dans le traitement de maladies rénales ultra-rares.

La société continuera à travailler à l'amélioration de la compréhension du mécanisme d'action du CER-001 dans les maladies rénales.

Abionyx rappelle être est en attente de données provenant d'autres études précliniques en cours.