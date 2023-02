Abionyx Pharma : TVM Capital a cédé la totalité de ses titres sur le marché

(Boursier.com) — La société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour les patients, Abionyx Pharma, a été informée par TVM Capital de la cession totale de leurs titres sur le marché du fait de la liquidation de leurs fonds venus à échéance.

Abionyx Pharma "remercie les fonds de TVM Capital pour leur accompagnement depuis 2006 de la société et leur soutien pour le développement et la mise au point du biomédicament CER-001 parmi les plus avancés et seule APOA-I naturelle recombinante au monde".

Rappelons que l'action Abionyx Pharma est actuellement sur un cours de 1,924 euro l'action.