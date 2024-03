Abionyx Pharma : trésorerie disponible de 4,1 ME à fin 2023

(Boursier.com) — Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 4,64 ME pour l'exercice 2023 après élimination des opérations intra-groupe. La filiale IRIS Pharma a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 4,97 ME, dont 4,06 ME en préclinique et 0,91 ME en clinique.

Concernant l'activité biotech consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires sur cet exercice, Abionyx continuant de fournir gracieusement son bioproduit dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès compassionnel (AAC).

La société rappelle qu'au-delà d'une trésorerie disponible de 4,1 ME à fin 2023, avec l'arrivée en janvier dernier du Dr Rob Scott comme CMO et head of R&D, elle privilégie la recherche d'un partenariat stratégique.