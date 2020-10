Abionyx Pharma : trésorerie de 8,2 ME au 30 septembre 2020

(Boursier.com) — Abionyx Pharma annonce aujourd'hui que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 8,2 ME au 30 septembre 2020. Les activités d'ABIONYX Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la Société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors des 9 premiers mois de l'exercice, conformément aux attentes.

Comme annoncé dernièrement, la société a décidé de se concentrer sur la valorisation de CER-001 dans des indications sévères et sur des traitements de court terme, principalement rénales pour l'instant.

Ainsi, la société a, le 14 octobre 2020, réalisé une augmentation de capital de près de 1,86 ME (prime d'émission incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la société en vue du lancement d'une nouvelle campagne de production pour CER-001. En effet, la société a préféré anticiper l'approvisionnement en matières premières à cause de la pandémie et va procéder à leur paiement préalable pour environ 2 ME, en vue de sécuriser sa 'supply chain' et les délais de transfert de technologies pour une relocalisation de sa production en France.

La clarification de la stratégie associée à des ressources financières supplémentaires permet d'envisager la poursuite de l'étude de collaborations avec des partenaires externes et de nouveaux développements. Mais la société reste toujours dans l'attente de données cliniques finales pour les ATUn et pour les études précliniques en cours. La société poursuit notamment les discussions avec les agences réglementaires pour obtenir l'autorisation de lancement d'une étude in vivo sur le mécanisme d'action de CER-001.