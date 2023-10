Abionyx Pharma : Septicémie, présentation des données complètes de l'étude de Phase 2 RACERS à l'occasion du congrès annuel de l'ASN

(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce avoir été retenue pour les données cliniques de phase 2 de l'étude RACERS dans le sepsis en tant que Late-Breaking Clinical Results Poster, présenté en exclusivité lors du Congrès Annuel de l'American Society of Nephrology (ASN) qui se tiendra du 2 au 5 novembre 2023 à Philadelphie en Pennsylvanie.

Les Late-Breaking Poster Presentations sont des présentations sélectionnées par l'ASN pour des résultats importants d'essais cliniques randomisés de portée internationale et inédites. Ces présentations de poster à fort impact permettent de divulguer les dernières avancées en matière de clinique et de faire connaître et reconnaître des études susceptibles d'avoir un impact significatif sur la pratique clinique et/ou de faire progresser de manière significative un domaine scientifique.

Au total, trois abstracts dédiés à CER-001, la seule apoA-I humaine recombinante au monde, dont un Late-Breaking Abstract, ont été retenus pour être présentés en poster ou oralement lors du Congrès Annuel 2023 de l'American Society of Nephrology (ASN), dans le cadre de la "Kidney Week" :

-Un poster présentant les données cliniques de l'essai de phase 2a RACERS portant sur CER-001 dans le traitement du sepsis, qui sera inclus dans la session de Late-Breaking Clinical Trial Results ;

-Une présentation orale sur la capacité de CER-001 à minimiser les lésions d'ischémie-reperfusion dans les systèmes de préservation des greffons rénaux ;

-Un poster présentant des données précliniques sur les effets de CER-001 dans le "Brain Fog" (brouillard cérébral) associé à une lésion rénale aiguë.

Le Pr. Loreto Gesualdo, Chef de l'Unité de Néphrologie, Dialyse et Transplantation de l'Université de Bari Aldo Moro en Italie, et investigateur principal de l'étude RACERS, déclare : "Nous sommes ravis de partager ces résultats et pensons que la sélection des données relatives à CER-001 pour une Late-Breaking Presentation à l'occasion de la Kidney Week de l'ASN souligne l'importance de nouvelles données médicales pour de potentielles options thérapeutiques dans le traitement du sepsis. L'étude RACERS a généré des données solides chez les patients, répondant aux critères d'efficacité primaires et secondaires, tout en démontrant le profil d'innocuité de CER 001 comme l'un des médicaments biologiques les plus avancés au monde. Ces données soutiennent fortement la décision d'initier d'une étude pivotale globale pour CER 001 dans le traitement du sepsis. De plus, les résultats précliniques sur le brouillard cérébral et les lésions de reperfusion nous fournissent des données pour la prochaine étude clinique de CER-001 dans des indications supplémentaires potentielles."