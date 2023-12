Abionyx Pharma réussit la fabrication d'un troisième lot d'apoA-I humaine recombinante CER-001 selon le nouveau bioprocédé industriel innovant et robuste

(Boursier.com) — ABIONYX Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce le succès de la réalisation d'un troisième lot pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 selon la dernière méthode innovante et robuste.

ABIONYX a réussi la fabrication en accord avec les conditions BPF d'un troisième lot de CER-001 en utilisant le nouveau procédé industriel innovant et robuste. ABIONYX confirme ainsi que la nouvelle chaîne de production liée à une approche innovante et efficace est prête pour l'accès au marché de la seule protéine apoA-I recombinante. Toutes les étapes du processus de bioproduction permettent d'accroître le rendement de production et de servir ainsi les marchés visés aussi bien dans les maladies rénales, le sepsis ou l'ophtalmologie.

Grâce au succès de la production de ce troisième lot, le nouveau processus de fabrication est confirmé et permet de se préparer à la bioproduction qui exigera la réalisation de 3 lots pilotes consécutifs BPF au niveau de rendement de l'exploitation commerciale de CER-001 à venir.

La société ABIONYX Pharma rappelle que ses actionnaires de référence Domundi, Cyrille Tupin et Luc Demarre, n'ont cédé aucun titre, ainsi que tous les actionnaires qui ont souscrit à la dernière augmentation de capital en octobre dernier. Enfin, comme indiqué en octobre dernier au moment de l'augmentation de capital, la visibilité financière de la société est portée désormais jusqu'au T1 2025 sans nouveau tirage de l'ORA.