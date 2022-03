Abionyx Pharma : résultats cliniques positifs pour CER-001 dans le traitement de la COVID-19

(Boursier.com) — ABIONYX Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui la publication dans la revue Biomedecines de premières données cliniques démontrant que CER-001 limite les effets de l'inflammation dans le cas de conditions inflammatoires aiguës telles que la COVID-19.

La COVID-19 est associée à des symptômes respiratoires caractérisés par une lésion pulmonaire aiguë, et évoluant rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le dysfonctionnement pulmonaire est rapidement accompagné d'un important "orage de cytokines" au cours duquel des cytokines inflammatoires sont abondamment libérées dans le sang entraînant des lésions des tissus de l'hôte.

Il a été observé une diminution des taux de cholestérol total, de LDL et de HDL chez les patients atteints d'infections COVID-19. Les patients présentant un faible taux de HDL à l'admission à l'hôpital avaient un risque accru de développer une maladie grave par rapport aux patients présentant un taux de HDL élevé. Avec la guérison des infections COVID-19, les taux de lipides sériques reviennent aux niveaux présents avant l'infection.

Les lipoprotéines de haute densité (HDL), en plus de leur fonction de transport inverse du cholestérol, présentent des propriétés pléiotropiques, notamment des fonctions anti-inflammatoires, anti-apoptotiques, anti-thrombotiques et antioxydantes.

CER-001 est un mimétique des HDL préalablement testé dans différentes conditions pathologiques, mais jamais dans la COVID-19 avant une autorisation d'accès compassionnel (AAC) telle qu'elle avait pu être accordée par l'ANSM pour la bio-HDL (CER-001) dans la COVID-19 en janvier 2021.

La publication de Biomedecines porte sur l'étude de la première administration clinique de particules HDL recombinantes, CER-001, chez un patient souffrant d'une grave infection à la COVID-19 et placé dans une unité de soins intensifs.

L'analyse protéomique a été réalisée sur les HDL avant et après les perfusions de CER-001 et sert à identifier le type de protéines contenues dans les HDL. Ces analyses ont démontré que l'apoA-I augmente après les injections, alors que la plupart des protéines pro-inflammatoires diminuent après les injections.

La mesure du sérum amyloïde A-1, des marqueurs inflammatoires et des cytokines a montré une diminution significative pour la plupart d'entre eux au cours du traitement par CER-001. Les résultats suggèrent que les perfusions de HDL recombinante constituent une stratégie thérapeutique potentielle à explorer chez les patients atteints de la COVID-19.

La publication dans Biomedecines centrée sur un premier cas clinique montre pour la première fois que la supplémentation intraveineuse en HDL (par perfusion de CER-001 par exemple) est réalisable dans des conditions inflammatoires aiguës telles que la COVID-19, avec une tendance à limiter l'inflammation. Il a été démontré que les HDL réduisent l'inflammation dans les modèles de sepsis bactérien, en partie grâce à leur capacité à lier et à éliminer les endotoxines circulantes. Cependant, dans le cas d'une septicémie virale, la perfusion de HDL pourrait également être bénéfique, notamment en réduisant l'inflammation par un mécanisme encore inconnu. Ce rapport de cas est encourageant pour la réalisation d'un essai randomisé contre placebo visant à évaluer l'apport des bio-HDL, CER-001, chez les patients sévèrement atteints de COVID-19 en soins intensifs.