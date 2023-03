Abionyx Pharma réduit sa perte à 4,2 ME en 2022

(Boursier.com) — En 2022, Abionyx Pharma réalise un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros.

Les coûts des biens et services vendus s'établissent à 4,61 ME, correspondant aux coûts associés aux études pré-cliniques et cliniques réalisées par la société IRIS Pharma. Les frais de recherche et développement se sont élevés à 1,11 ME sur la période (3,84 ME sur l'exercice 2021). Les frais administratifs et commerciaux se sont établis à 3,66 ME (2,34 ME en 2021).

Le résultat opérationnel est passé d'une perte de -5,95 ME au 31 décembre 2021 à une perte de -4,11 ME au 31 décembre 2022. Le résultat net ressort déficitaire à -4,21 ME au 31 décembre 2022 (-5,82 ME au 31 décembre 2021).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 4,05 ME au 31 décembre 2022 (7,93 MEau 31 décembre 2021).

L'ensemble des résultats précliniques et cliniques de 2022 et de ce début d'année préfigurent une nouvelle accélération du développement de l'APOA-I naturelle dans les maladies rénales sévères qui n'ont pas connu d'innovation de rupture depuis longtemps, et dans l'ophtalmologie pour laquelle la Société présentera sa stratégie d'ici fin mars.