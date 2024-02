Abionyx Pharma : Précisions à propos des résultats cliniques de l'étude de phase 3 de l'apoA-I, CSL112

(Boursier.com) — Suite à de nombreux appels reçus depuis la diffusion du communiqué du 15 février 2024, ABIONYX Pharma souhaite préciser que les résultats cliniques de phase 3 pour CSL112 sont extrêmement positifs pour le développement et l'avenir de la société.

En effet ils avèrent :

- le repositionnement stratégique réussi opéré il y a 4 ans par la société en dehors du champ des maladies cardiovasculaires

- l'innocuité et la tolérabilité d'un traitement avec apoA-1 dans une étude clinique d'ampleur inédite sur 18 000 patients

- l'éclaircissement de l'horizon règlementaire pour le développement choisi de la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde d'ABIONYX Pharma en dehors des maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, la société a déposé de nombreux brevets depuis 4 ans dans les maladies rénales et ophtalmologiques qui portent l'exclusivité de l'apoA-1 jusqu'en 2043.

ABIONYX Pharma remercie vivement ses actionnaires fidèles depuis 4 ans pour leur soutien depuis le repositionnement réussi hors des maladies cardiovasculaires, et pour leur intérêt marqué et leurs demandes de précisions pour la communication scientifique et stratégique de la société.