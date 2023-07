Abionyx Pharma : nouvelle Autorisation d'Accès Compassionnel pour CER-001 en Europe dans la maladie de Norum

(Boursier.com) — Abionyx Pharma annonce avoir reçu une nouvelle Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) en Europe pour son candidat-médicament CER-001 dans la maladie rénale rare sans traitement existant de la Déficience LCAT qui entraîne un déclin néphrologique rapide, suivi souvent par le décès prématuré.

C'est le quatrième patient atteint de Déficience LCAT, dite maladie de Norum, à pouvoir être traité dans le cadre d'une Autorisation d'Accès Compassionnel pour Abionyx Pharma en Europe. Les quatre patients atteints de cette maladie rare très impactante sur la qualité et la durée de vie, représentent des stades d'évolution très divers de la maladie pour laquelle CER-001 peut s'avérer efficace, que les patients soient transplantés ou non et ce, quel que soit leur âge.

La société précise que des discussions constructives ont de fait été engagées avec les autorités réglementaires européennes afin de définir une voie permettant de faire avancer rapidement le développement clinique de CER-001 dans la population de patients atteints de cette maladie rare.

Abionyx ajoute continuer de recevoir et de satisfaire des demandes d'Autorisation d'Accès Compassionnel émanant d'hôpitaux du monde entier. La bioproduction du dernier lot et des lots suivants de CER-001 au plus haut standard de qualité GMP permettra de répondre à ces demandes, et les résultats cliniques des premiers patients seront communiqués en exclusivité par voie de publication scientifique.