Abionyx Pharma : nomination

(Boursier.com) — Dr Rob Scott est nommé Chief Medical Officer et Head of R&D d'Abionyx Pharma, avec effet immédiat. Il apportera à la société sa vaste expérience en matière de développement clinique et réglementaire, ayant occupé pendant plus de trente ans des postes de direction dans le secteur pharmaceutique au plan mondial et dans les biotech émergentes.

Plus récemment, Dr. Scott était Chief Medical Officer chez AbbVie, où il était responsable d'une quarantaine de nouvelles entités moléculaires, de quatre mille personnes et d'un budget d'environ trois milliards de dollars. Durant son mandat, Abbvie a obtenu plus de 14 approbations réglementaires majeures, dont Venclexta, Orilissa, Skyrizi et Rinvoq. Il a également créé le Development Design Center, un centre d'excellence axé sur l'utilisation de l'analyse prédictive et du big data pour concevoir et mettre en oeuvre de meilleurs essais cliniques. Dans ses fonctions précédentes chez J&J, Pfizer et Amgen, le Dr. Scott a supervisé le développement de produits phares tels que Lipitor, Norvasc, Caduet et Repatha. Dr Scott a été le premier à mener des essais cardiovasculaires à grande échelle pour des sociétés pharmaceutiques émergentes lorsqu'il travaillait chez Atherogenics, dans le cadre de l'essai ARISE. Le Dr. Scott a été membre du comité consultatif de la FDA pour les médicaments en cardiologie et néphrologie, et a également siégé dans les comités spécialisés dans les maladies endocriniennes et métaboliques de 2012 à 2016.

Dr Scott siège actuellement dans les conseils d'administration d'ArisGlobal, de Confo Therapeutics, de Draupnir Bio, de Windtree Therapeutics, de Redx Pharma, d'Oncospherix et de Variant Bio, ainsi que dans les conseils scientifiques et stratégiques de Variant Bio, de Cytel, d'Inflexion, d'Orange Grove Bio et de BioEthics International.