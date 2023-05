Abionyx Pharma : "les pratiques d'Iris ont semblé permettre de préserver au mieux les intérêts d'Abionyx"

(Boursier.com) — Abionyx Pharma apporte des précisions sur la mise en place de sa dernière ligne de financement en fonds propres, après avoir reçu au cours des derniers jours des questions de la part de ses actionnaires et de la communauté financière à propos du choix de ce financement en obligations remboursables en actions auprès de la société Iris.

Abionyx explique ainsi : "A la différence d'autres acteurs qui proposent des outils dilutifs, IRIS est un investisseur dont le siège est en Union européenne et dont les pratiques ont semblé permettre de préserver au mieux les intérêts d'ABIONYX Pharma et de ses actionnaires".

Et Abionyx ajoute qu'IRIS n'a encore cédé aucun titre, n'a demandé aucune garantie sur les actifs, ni exigé aucune indemnité dans l'hypothèse où la société n'appellerait pas de nouvelles tranches. ABIONYX Pharma rappelle que les prochaines tranches de cette ligne de financement sont exerçables uniquement à son initiative.

ABIONYX Pharma a déclenché ce financement afin de sécuriser le lancement de sa bioproduction, "qui est l'élément essentiel de crédibilité pour toute avancée technologique des biomédicaments dans le monde, notamment dans le cadre des prochaines études cliniques et des discussions avec les grands acteurs pharma".

La société considère que, dans le contexte boursier et économique actuel et de taux d'intérêt élevés, le renforcement des fonds propres sans pression de la dette était la décision "la plus adéquate", pour assurer le développement stratégique de la société compte tenu des résultats cliniques, notamment dans le sepsis.

ABIONYX Pharma précise enfin que les actionnaires principaux, Domundi, Cyrille Tupin et Luc Demarre, n'ont cédé aucun titre, et n'en ont nullement l'intention compte tenu des perspectives solides de développement de la biotech pour devenir une pharma.