Abionyx Pharma : les actionnaires valident la raison d'être

Abionyx Pharma : les actionnaires valident la raison d'être









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, Abionyx Pharma, annonce que sa raison d'être a été approuvée à l'unanimité par l'ensemble des actionnaires représentés lors de la dernière assemblée générale du 11 juin. Elle sera désormais inscrite dans les statuts de la société.

La raison d'être, co-construite avec ses collaborateurs et ses parties prenantes, qui est de développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients est l'aboutissement cohérent et conscientisé de l'ensemble des développements opérés depuis deux ans par Abionyx Pharma.

Cette raison d'être éclairera les futurs choix stratégiques de la société et la guidera dans sa vision long terme au coeur des enjeux de santé publique, économiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Elle marque le prolongement d'une démarche très engageante pour la société, mais aussi la formalisation de la stratégie entamée depuis 2019 par Abionyx Pharma pour accélérer son évolution en entreprise à impact positif.

Cette définition de la raison d'être marque la volonté d'Abionyx de devenir une entreprise engagée en développant un modèle économique de biotech de nouvelle génération indissociable d'une ambition d'impact positif pour la santé du plus grand nombre, comme par exemple grâce aux biomédicaments tels que les bio-HD.