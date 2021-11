Abionyx Pharma : la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 3,2 ME au 30/9

(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui sa position de trésorerie brute au 30 septembre 2021 et revient sur les faits marquants du 3ème trimestre 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 3,2 ME au 30 septembre 2021 contre 4,8 ME au 30 juin 2021. Cette variation s'explique par la production de son bioproduit CER-001 et la poursuite des dépenses de 'R&D', notamment dans l'ophtalmologie.

Faits marquants et perspectives

Suite aux résultats cliniques positifs qui ont conduit à la disparition du flou visuel lié à des dépôts cornéens chez une patiente atteinte d'un déficit d'activité de LCAT dans le cadre d'une Autorisation temporaire d'Utilisation, et à l'amélioration franche des fonctions visuelles de la patiente, amélioration qui était toujours observée après 1 an de suivi, ABIONYX Pharma a communiqué des premiers résultats précliniques positifs qui préfigurent le potentiel thérapeutique majeur de la bio-HDL en ophtalmologie, et plus largement le rôle des lipides dans les pathologies oculaires.

Ayant obtenu une désignation de médicament orphelin pour CER-001 qui couvre à la fois une indication rénale et une indication ophtalmologique, ABIONYX Pharma considère que le développement de la bio-HDL en ophtalmologie peut s'accélérer et lance un développement stratégique de la première classe de biomédicaments dans l'ophtalmologie à partir de sa bio-HDL.

Dans ce contexte, ABIONYX Pharma a annoncé avoir initié des échanges avec la société IRIS Pharma, l'un des leaders mondiaux de la recherche préclinique et clinique en ophtalmologie sous contrat, en vue d'un éventuel rapprochement stratégique, l'activité de recherche sous contrat d'IRIS Pharma ayant vocation à rester séparée de l'activité biotech et à continuer de croître. Compte tenu de la qualité des échanges entretenus, la société prévoit de communiquer prochainement sur les modalités de ce rapprochement.