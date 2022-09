Abionyx Pharma : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient avant encaissement du CIR 2021 à 4 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2.630 KE, en augmentation par rapport au 30 juin 2021 suite à l'acquisition d'IRIS Pharma et de sa holding, étant précisé qu'IRIS Pharma est la seule société du Groupe à générer du chiffre d'affaires au 30 juin 2022.

Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, ABIONYX Pharma n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce semestre. Depuis l'intégration d'IRIS Pharma, le Groupe a concentré ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 704 KE au 30 juin 2022, à comparer à 2.029 KE au 30 juin 2021 qui correspondaient principalement aux frais de sous-traitance et de consultants liés à la campagne de production du bio produit CER-001 de 2021 chez ABIONYX Pharma. Pour rappel, l'étude de phase 2a en cours est entièrement financée par le consortium italien CBVF.

Les frais généraux et administratifs se sont établis à 1.856 KE au 30 juin 2022 contre 584 KEUR au 30 juin 2021. L'augmentation de ces dépenses s'explique par l'intégration dans le périmètre du Groupe de la société IRIS Pharma suite à son acquisition fin 2021.

Après prise en compte de ces dépenses, le résultat opérationnel est passé d'une perte de 2.586 KE au 30 juin 2021 à une perte de 2.455 KE au 30 juin 2022.

Le résultat financier ressort déficitaire de 95 KE au 30 juin 2022 contre un excédent de 41 KE au premier semestre 2021. Le résultat financier est principalement lié aux pertes réalisées sur le rachat d'action propres dans le cadre du contrat de liquidité, aux pertes observées sur le paiement des dettes fournisseurs en devises (principalement en USD et GBP), aux charges d'intérêts sur les emprunts auprès des établissements de crédit, ainsi qu'aux charges financières comptabilisées dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location.

La perte nette s'élève à 2.550 KE au 30 juin 2022 à comparer à une perte de 2.546 KE au 30 juin 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent avant encaissement du CIR 2021 à 4 ME au 30 juin 2022, contre 4,8 ME au 30 juin 2021. Les créances du CIR au titre de 2021, qui n'étaient pas encore remboursées au 30 juin 2022, représentent un montant total de 2.595 KE. Le Groupe rappelle qu'aucun instrument financier dilutif n'a été mis en place.

Perspectives 2022

L'étude clinique de phase 2a avec CER-001, dénommée RACERS, devrait bientôt toucher à son terme dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'université de Bari. Par ailleurs, le Groupe continue de recevoir de nouvelles demandes d'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) pour l'utilisation de la bio-HDL (CER-001) dans les maladies rares et graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.