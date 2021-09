Abionyx Pharma : la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 4,8 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels.

Le groupe a enregistré au 1er trimestre son premier chiffre d'affaires de 27 KE, correspondant à la fourniture de CER-001 pour assurer le traitement d'un mois d'un patient dans le cadre d'une nouvelle ATUn, dans le prolongement des résultats positifs, obtenus en mars 2021, dans le traitement de la déficience en LCAT chez un patient en France.

L'augmentation des frais de recherche et développement, qui se sont élevés à 2.029 KE sur la période, à comparer à 412 KE au premier semestre 2020, correspond principalement à l'évolution des frais de sous-traitance et de consultants qui ressortent à 1.584 KE. Cette hausse est principalement liée au lancement d'une nouvelle campagne de production du bio produit CER-001, initiée fin 2020, et au redémarrage de nouvelles activités de 'R&D'.

Les frais administratifs et généraux s'établissent à 584 KE au 30 juin 2021, contre 629 KE au 30 juin 2020. Après prise en compte de ces dépenses, le résultat opérationnel est passé d'une perte de 1.041 KE au 30 juin 2020 à une perte de 2 586 KEUR au 30 juin 2021. Le résultat financier ressort excédentaire de 41 KE au premier semestre 2021, à comparer au produit de 121 KE constaté au 30 juin 2020. Le résultat net ressort en perte de 2.546 KE au 30 juin 2021, à comparer à une perte de 920 KE au 30 juin 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,8 ME au 30 juin 2021.