Abionyx Pharma est bénéficiaire en 2019

(Boursier.com) — Abionyx Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors de l'exercice 2019.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 744 kE sur la période, à comparer à 4,29 millions d'euros sur l'exercice 2018. Ce niveau de dépenses traduit la fin momentanée des études R&D suite à l'échec des études cliniques CARAT et TANGO et la diminution des charges de personnel R&D dans le cadre du plan de restructuration finalisé sur le premier semestre 2019. La société s'est concentrée sur des études exploratoires pour la valorisation de ses actifs existants.

Les frais généraux et administratifs se sont établis à 1,78 ME en 2019 (2,93 ME l'année précédente), frais qui, à l'époque, étaient impactés par les dotations aux amortissements et provisions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. Le résultat opérationnel ressort ainsi en perte de -2,52 ME au 31 décembre 2019 (-7,05 ME un an plus tôt).

Suite à l'abandon de créance par Bpifrance consécutif au constat d'échec technique total du projet ISI "Apothéose" pour lequel une avance remboursable avait été octroyée, un produit financier de 4,6 ME avait été comptabilisé sur le 1er semestre 2019. De fait, le résultat financier s'élève à 4,41 ME (747 kE en 2018). Après prise en compte de ce résultat financier, le résultat net ressort en bénéfice de +1,85 ME au 31 décembre 2019 (-6,31 ME au 31 décembre 2018).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 8,33 ME au 31 décembre 2019. Après réception du CIR de 2018 en ce début d'exercice, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 9,125 kE au 29 février 2020.

Un point sur la recherche

Cette publication est aussi l'occasion pour Abionyx Pharma d'effectuer un point sur ses activités. Ainsi, l8 janvier 2020, le Groupe avait annoncé l'obtention d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation nominative (ATUn) pour CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare sans traitement existant en France. Courant février 2020, une nouvelle ATUn pour CER-001 a été accordée en Italie dans une maladie rénale ultra rare sans traitement existant.

Dans le cadre de sa stratégie de focalisation sur les actifs existants et compte tenu de la disponibilité actuelle de stocks de flacons de CER-001, ABIONYX Pharma s'est engagée à fournir gracieusement le produit sur une période de trois mois dans le cadre de ces deux ATUn.

En Italie, l'utilisation de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas encore d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) et ne faisant pas l'objet d'un essai clinique, est conditionnée à l'obtention préalable d'une ATUn de la part d'un Comité d'Ethique relevant des autorités sanitaires. Les données actuelles ne permettent pas de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable à l'utilisation de CER- 001 dans le cadre de cette ATU nominative.

Compte tenu des ATUn en cours, la société est dans l'attente de données cliniques susceptibles d'influer sur la détermination du nouveau plan stratégique.

Dans le contexte des systèmes de santé impactés par le Coronavirus, la société ne saurait s'engager sur une échéance précise, mais reviendra vers la communauté financière dès que possible.