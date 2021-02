Abionyx Pharma dispose de 9,2 ME de trésorerie

Abionyx Pharma dispose de 9,2 ME de trésorerie









Crédit photo © Stefan Wermuth / Reuters

(Boursier.com) — La société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, Abionyx Pharma, annonce que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 9,2 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Les activités d'Abionyx Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré pour l'instant aucun chiffre d'affaires lors de l'exercice 2020.

La société rappelle qu'au-delà d'une trésorerie de plus de 9 ME disponibles et du financement total de la phase 2 par CBVF, aucun instrument financier dilutif ou de dette n'a été mis en place.

Au niveau de l'activité, le dernier trimestre 2020 a été intense et marqué par le démarrage des études cliniques avec le lancement d'une étude clinique de phase 2a pour CER-001, dénommée RACERS, dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'Université de Bari, comme annoncé le 23 décembre dernier. Cette étude, lancée avec le soutien essentiel de Key Opinion Leaders italiens de l'Université de Bari, fait suite à la constatation de signaux thérapeutiques positifs dans les ATUn en France et en Italie dans une maladie rénale ultra-rare, comme annoncé le 25 novembre 2020. Ces signaux positifs s'inscrivaient dans le prolongement des résultats précliniques positifs annoncés dans la revue Metabolism le 15 décembre dernier, et démontrant que le CER-001 améliore la fonction rénale.

L'ensemble des résultats précliniques et signaux cliniques préfigurent une efficacité de CER-001 dans les maladies rénales et un effet potentiellement modificateur sur la progression de la cascade inflammatoire dans la septicémie. Ils marquent le repositionnement de CER-001 dans les maladies rénales sévères qui n'ont pas connu d'innovation de rupture depuis longtemps. La société reste dans l'attente de nouveaux résultats précliniques et cliniques.