Abionyx Pharma dispose de 4,8 ME de trésorerie au terme du 1er semestre

(Boursier.com) — La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société biotech Abionyx Pharma s'établissent au 30 juin à 4,8 millions d'euros (7,3 ME au 31 mars 2021). Cette variation s'explique, d'une part, par la crise de la Covid-19 qui a affecté l'activité de la société en l'obligeant à anticiper les achats de matière premières nécessaires à la production de son bioproduit CER-001 et, d'autre part, par le redémarrage de dépenses de R&D engagées sur le premier semestre 2021, notamment dans l'ophtalmologie.

Abionyx Pharma a également enregistré au 1er trimestre son 1er chiffre d'affaires de 26.650 euros HT, correspondant à la fourniture de CER-001 pour assurer le traitement d'un mois d'un patient dans le cadre d'une nouvelle ATUn, dans le prolongement des résultats positifs, obtenus en mars 2021, dans le traitement de la déficience en LCAT, une maladie rénale ultra-rare, chez un patient en France.

Perspectives

Abionyx Pharma lance l'étude clinique de phase 2a, RACERS, évaluant CER-001 dans la prévention des lésions rénales aiguës chez des patients en soins intensifs atteints de septicémie.

RACERS est une étude randomisée de phase 2a, ouverte, contrôlée par placebo et en groupes parallèles, qui évalue la sécurité et l'efficacité de CER-001 administré par voie intraveineuse à des patients en soins intensifs atteints de septicémie et présentant un risque élevé d'Insuffisance Rénale Aiguë (IRA) en fonction de leur score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). Au total, 20 patients seront randomisés pour recevoir 8 doses de CER-001 ou un placebo sur 6 jours.

Au cours du second semestre 2021, Abionyx Pharma entend poursuivre le développement clinique et opérationnel de CER-001 dont l'ensemble de la chaîne de valeur est désormais entièrement maîtrisé par la société grâce à son accord stratégique de production. La société vise une demande de commercialisation dans la déficience en LCAT dans les meilleurs délais, suite à la réception d'un avis favorable de l'EMA dans le cadre de la procédure de Désignation de Médicament Orphelin pour CER 001 dans la maladie rare de la déficience en LCAT.