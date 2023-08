Abionyx Pharma dispose de 1,9 ME de trésorerie

(Boursier.com) — La société biotech de nouvelle génération Abionyx Pharma publie sa position de trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2023. La société a en effet enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,1 millions d'euros, après élimination des opérations intra-groupe. Iris Pharma a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 2,4 ME.

Au 30 juin 2023, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 1,9 ME avant encaissement des CIR des sociétés ABIONYX Pharma et IRIS Pharma.

Abionyx Pharma rappelle que depuis le début de l'année, elle a réalisé avec succès deux premiers lots pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 selon une méthode innovante et robuste. Abionyx Pharma confirme ainsi sa capacité à produire des lots en utilisant la nouvelle chaîne de production liée à une approche innovante et efficace basée sur la protéine ApoA-I recombinante. Abionyx Pharma a par ailleurs annoncé la mise au point de deux plateformes technologiques innovantes en ophtalmologie : l'apothérapie basée sur l'apolipoprotéine naturelle recombinante seule, et la biovectorisation qui utilise le complexe d'apoA-I comme vecteur pour transporter différents principes actifs. Enfin, Abionyx Pharma a choisi de concentrer son approche d'apothérapie dans un premier temps sur la maladie ultra-rare LCAT, aussi connue en tant que maladie de Norum, et sur l'uvéite. La société a d'ailleurs obtenu en juillet une Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) en Europe pour un 4e patient atteint de Déficience LCAT dite maladie de Norum.