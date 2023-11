Abionyx Pharma : de nouveaux résultats présentés à Naples

(Boursier.com) — La société biotech Abionyx Pharma présente de nouvelles données précliniques pour CER-001 dans le traitement du dysfonctionnement cérébral associé à une lésion rénale aiguë lors du 1er Congrès International dédié à l'interaction Cerveau-Rein : de la physiologie à la pratique clinique, qui se tient du 23 au 24 novembre 2023 à Naples, en Italie.

Cette conférence fait suite à la présentation des résultats précliniques sur les effets de CER-001 dans le dysfonctionnement cérébral provoqué par une lésion rénale aiguë, ces données ayant fait l'objet d'un poster dédié lors du Congrès Annuel 2023 de l'American Society of Nephrology (ASN) tenu du 2 au 5 novembre 2023, dans le cadre de la 'Kidney Week'.

Il n'existe pas à ce jour de solutions préventives ou thérapeutiques appropriées pour traiter les dysfonctionnements cérébraux liés à une lésion rénale consécutive ou concomitante à la septicémie. Une étude préclinique a été sponsorisée par Abionyx Pharma afin d'évaluer les effets des complexes phospholipidiques de l'apoA-I recombinante dans la diminution du processus inflammatoire et dans la prévention d'une insuffisance rénale aiguë et du dysfonctionnement cérébral induits par le sepsis. Dans les deux groupes ayant reçu des doses de CER-001, les prélèvements sanguins ont montré une réduction significative de l'activité de l'enzyme Indolamine-2,3-dioxygénase, et les taux d'acide quinoléique par rapport au groupe n'ayant pas reçu le traitement. Une diminution significative des niveaux systémiques et cérébraux de l'interleukine-6 (IL-6) a été observée après le traitement par CER-001.

Dans l'ensemble, ces données indiquent que le traitement par CER-001 peut diminuer la réaction inflammatoire, la rétention des substances résiduelles et des composés neuroactifs, améliorant ainsi potentiellement l'état des fonctions rénales et cognitives dans les cas d'insuffisance rénale aiguë induite par le sepsis. Ces résultats ouvrent la voie à de futures études cliniques dans des indications additionnelles potentielles, telles que le lupus neuropsychiatrique ou, plus important encore, le Covid long.