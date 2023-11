Abionyx Pharma : CER-001 montre de nouveaux résultats positifs significatifs dans un modèle d'uvéite avec inflammation sévère

(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce de nouveaux résultats positifs dans l'ophtalmologie dans la première classe de biomédicaments à partir de CER-001 pour le traitement des pathologies oculaires, et la nomination de M. Jérôme Martinez comme Senior Advisor d'ABIONYX Pharma dans l'ophtalmologie.

Nouveaux résultats précliniques positifs d'évaluation long terme de l'efficacité de CER-001 après une seule administration intraoculaire dans un modèle d'uvéite avec inflammation sévère : Suite aux résultats cliniques positifs qui ont conduit à la disparition du flou visuel lié à des dépôts cornéens chez une patiente atteinte d'un déficit d'activité de LCAT dans le cadre d'une Autorisation temporaire d'Utilisation, et à l'amélioration marquée des fonctions visuelles de la patiente, amélioration qui était toujours observée après plus d'un an de suivi, (résultats publiés en exclusivité dans la revue scientifique "Annals of Internal Medicine"), ABIONYX Pharma avait conduit de nouvelles études précliniques en ophtalmologie pour qualifier le spectre d'efficacité de la seule apoA-I recombinante et élargir son potentiel dans de nouvelles indications.

Après avoir démontré l'innocuité de CER-001, l'apoA-I recombinante a été de nouveau testée afin d'évaluer son action dans la réduction des réactions inflammatoires et sa tolérance après une seule administration intraoculaire dans un modèle d'uvéite induite par le LPS.