Abionyx Pharma : calendrier financier 2023

(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie son calendrier prévisionnel de communication financière pour l'année 2023. Le calendrier suivant est donné à titre indicatif et peut faire l'objet de modifications...

- 28 février 2023 : Position de trésorerie et point sur l'activité du 4e trimestre 2022

- 27 avril 2023 : Résultats annuels 2022

- 17 mai 2023 : Position de trésorerie et point sur l'activité du 1er trimestre 2023

- 17 août 2023 : Position de trésorerie et point sur l'activité du 2e trimestre 2023

- 28 septembre 2023 : Résultats semestriels 2023

- 16 novembre 2023 : Position de trésorerie et point sur l'activité du 3e trimestre 2023.