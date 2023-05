Abionyx Pharma : Au 31 mars 2023, la société enregistre une trésorerie de près de 3 ME disponibles

(Boursier.com) — ABIONYX Pharma a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 1,09 ME après élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,17 ME.

Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'IRIS Pharma, la biotech a décidé de concentrer les efforts de l'activité Services sur les études précliniques portant sur CER-001 dans l'ophtalmologie afin d'entrer en phase clinique le plus rapidement possible.

Au 31 mars 2023, la société enregistre une trésorerie de près de 3 ME disponibles compte tenu des dépenses pour la fabrication du nouveau lot de CER-001 réalisé aux conditions BPF, en utilisant un nouveau procédé industriel innovant et robuste dans le cadre d'une approche innovante et efficace pour l'accès au marché de l'Apothérapie, basée sur la seule protéine ApoA-I humaine recombinante. Cette trésorerie s'entend avant encaissement du Crédit d'Impôt Recherche à venir d'un montant estimé de 1,5 ME.

La société a communiqué ce trimestre sur sa stratégie dans l'ophtalmologie. Compte tenu de la forte dynamique de développement des activités en ophtalmologie, ABIONYX Pharma a décidé la séparation de ces activités spécifiques, et envisage de transférer ses activités de biotech ophtalmologique à IRIS Pharma Holding (IPH), rebaptisée APOGEYE Pharma, afin de valoriser plus clairement l'activité d'Apothérapie et de Biovectorisation en ophtalmologie.

Au niveau de la franchise rénale, la société a communiqué des résultats prometteurs dans l'étude clinique de phase 2a pour CER-001, dénommée RACERS dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'université de Bari. La société est dans l'attente d'une publication scientifique à venir des résultats cliniques de RACERS.

Enfin, la société continue de recevoir de nouvelles demandes d'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) pour la bio-HDL (CER-001) de plusieurs hôpitaux dans le monde.

Prochain communiqué financier : Activité et trésorerie du T2 2023, le 17 août 2023.