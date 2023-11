Abionyx Pharma : Au 30 septembre, la trésorerie s'établissait à 1,7 ME

(Boursier.com) — ABIONYX Pharma, société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie du 3ème trimestre clos au 30 septembre 2023 et revient sur les faits marquants de la période.

La société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l'année de 3.595 KE après élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma est la seule société du Groupe à générer du chiffre d'affaires au 30 septembre 2023, l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients n'ayant pas généré de chiffre d'affaires sur ces 9 premiers mois.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie d'ABIONYX Pharma s'établit à 1,7 ME. Cette position de trésorerie ne comprend pas l'augmentation de capital réalisée par ABIONYX Pharma à hauteur de 3 ME le 6 octobre 2023 ainsi que le remboursement du CIR d'IRIS Pharma à hauteur de 736 KE intervenu également en octobre 2023.

En septembre 2023, CER-001 a été fourni dans le cadre d'un Accès Compassionnel à un nouveau patient en Italie atteint de la Déficience LCAT, une maladie rénale rare sans traitement existant. Il s'agit du cinquième patient atteint de Déficience LCAT, dite maladie de Norum, à pouvoir être traité par CER-001 en Europe. Les cinq patients atteints de cette maladie rare, très impactante sur la qualité et la durée de vie, représentent des stades d'évolution très divers de la maladie pour laquelle CER-001 apparait efficace, que les patients soient transplantés ou non et ce, quel que soit leur âge et la sévérité des symptômes.

ABIONYX poursuit ses efforts afin d'identifier les patients atteints de cette maladie ultra rare, accompagner les médecins traitants dans l'obtention des autorisations nécessaires dans leur pays/région, les conseiller sur le schéma thérapeutique approprié à appliquer et les biomarqueurs de suivi à réaliser, et leur fournir CER-001.

Au niveau de la franchise rénale, les données cliniques de phase 2 de l'étude RACERS dans le sepsis ont été retenues en tant que Late-Breaking Clinical Results Poster Presentation et présentées lors du Congrès Annuel de l'American Society of Nephrology (ASN) qui s'est tenu du 2 au 5 novembre 2023 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Les résultats complets de l'étude RACERS ont donné lieu simultanément à une publication exclusive dans la revue BMC Medicine (Nature Springer).

Deux abstracts supplémentaires issus des programmes de recherche sponsorisés par ABIONYX ont également été retenus par l'ASN pour être présentés lors de son Congrès Annuel 2023 : une présentation orale sur le traitement par CER-001 dans le cas de lésions d'ischémie-reperfusion et un poster dédié aux effets de CER-001 dans le "Brain Fog" (brouillard cérébral) associé à une lésion rénale aiguë. Ces résultats précliniques fournissent des données pour de prochaines études cliniques de CER-001 dans des indications supplémentaires potentielles.