Abionyx Pharma améliore sa trésorerie sur l'exercice 2020

Abionyx Pharma améliore sa trésorerie sur l'exercice 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les activités d'Abionyx Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors de l'exercice 2020.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 1,698 million d'eurossur la période, à comparer à 744 kE sur l'exercice 2019. Ce niveau de dépenses incorpore les premiers frais relatifs à la nouvelle campagne de production du CER-001 et les frais liés aux études exploratoires pour la valorisation de ses actifs existants. Les frais généraux et administratifs se sont établis à 1,27 ME en 2020 (1,78 ME l'année précédente). La diminution s'explique principalement par la baisse des honoraires et la poursuite des efforts en termes de maîtrise des dépenses courantes.

Après prise en compte de tous ces éléments, le résultat opérationnel est passé d'une perte de -2,52 ME au 31 décembre 2019 à une perte de -2,968 ME au 31 décembre 2020.

Suite à l'abandon de créance par Bpifrance consécutif au constat d'échec technique total du projet CER-209 pour lequel une avance remboursable avait été octroyée, un produit financier de 900 kE a été comptabilisé en décembre 2020. Le résultat financier s'élève ainsi à 1,08 ME au 31 décembre 2020 (4,41 ME au 31 décembre 2019).

Le résultat net ressort ainsi déficitaire de -1,88 ME au 31 décembre 2020 (+1,85 ME au 31 décembre 2019).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 9,15 ME au 31 décembre 2020 (8,33 ME au 31 décembre 2019). Abionyx Pharma a obtenu le remboursement des CIR de 2018 et 2019 pour un montant cumulé de 1,725 ME auxquels est venu s'ajouter le montant de 1,86 ME suite à l'augmentation de capital d'octobre 2020.