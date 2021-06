Abionyx Pharma : AG à suivre

(Boursier.com) — Abionyx Pharma annonce que dans le contexte de crise du Covid-19 et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, il est rappelé que le Conseil d'administration a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 à 9 heures au siège social, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'administration, a procédé le 1er juin 2021, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, à la désignation de Monsieur Luc Demarre et de Monsieur Cyrille Tupin en qualité de scrutateurs dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Abionyx Pharma. Conformément à la réglementation, ces derniers figurent parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée...