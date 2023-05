Abionyx Pharma : accélération du développement et lancement d'une souscription de 12 ME

(Boursier.com) — Abionyx Pharma annonce l'accélération de son développement en lançant une nouvelle campagne de bioproduction selon son nouveau procédé robuste et innovant, soutenue par la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres.

"Abionyx franchit une étape majeure dans son développement vers la mise sur le marché de son bioproduit thérapeutique parmi les plus avancés. Après une série ininterrompue de résultats cliniques et précliniques positifs dans des indications très sévères, puis la réussite de la fabrication d'un premier nouveau lot réalisé aux conditions BPF sur la base de notre nouveau procédé industriel innovant et robuste, nous lançons une nouvelle campagne de bioproduction pour accélérer notre développement et déployer notre stratégie sur l'ensemble des indications cibles : la maladie rare de Norum ou déficience en LCAT, le sepsis et l'ophtalmologie", indique Cyrille Tupin, Directeur général d'Abionyx Pharma, qui poursuit : "Pour soutenir cette opportunité stratégique, nous avons fait le choix de mettre en place une ligne de financement en fonds propres afin de sécuriser un maximum de 12 millions d'euros d'investissement d'ici deux ans. Cette ligne nous confère une flexibilité financière exceptionnelle, compte tenu de la conjoncture actuelle dans le secteur biotech, de l'exigence de décote des fonds biotech et des taux exceptionnellement élevés pour les emprunts. Cette option nous permet de rester indépendant sans aucun nantissement sur notre portefeuille de brevets, sachant que cette ligne peut être suspendue à tout moment et sans pénalités. Cette nouvelle campagne de bioproduction va permettre de répondre aux demandes d'accès compassionnels de la part des hôpitaux du monde entier, et d'anticiper la production pour les autres développements et notamment dans le sepsis, troisième cause de mortalité mondiale, pour lequel nous entamons les discussions pour un partenariat stratégique."

Ce financement de 12 millions d'euros permet à Abionyx Pharma de lancer une nouvelle campagne majeure de production du biomédicament CER-001, ainsi que de faire face à des dépenses courantes. L'usage de ces lots sera prioritairement dédié à l'usage " compassionnel " et permettra d'amorcer les futures études cliniques dans les développements du sepsis et de l'ophtalmologie. La fabrication de ces nouveaux lots fait suite à la réussite de la fabrication du premier lot d'Apoa-I humaine recombinante CER-001 selon un nouveau bioprocédé industriel innovant et robuste, annoncé le 10 mai à la suite de sa relocalisation en France.

Aux termes de ce contrat, IRIS s'engage à financer la société à hauteur d'un montant maximum de 12 ME pendant une période de 24 mois en souscrivant à un maximum de 4.800 obligations remboursables en actions à émettre de 2.500 euros de valeur nominale chacune, en 20 tranches de 600 kE, soit 570 kE net, chacune représentée par 240 ORA.

Une première tranche de 600 kE a été immédiatement souscrite par IRIS via l'exercice de 240 bons d'Emission d'Obligations Remboursables (ORA) en Actions Nouvelles.

Les tranches suivantes le seront à l'initiative de la Société, sous la condition que la tranche précédente ait été intégralement remboursée.

Abionyx pourra ajuster à la hausse ou à la baisse le nombre d'ORA souscrites au titre d'une tranche dans la limite du nombre minimum de 120 ORA et du nombre maximum de 480 ORA.